65-летний минский пенсионер Адам Шпаковский арестован еще на 12 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Фото МВД

21 апреля в его квартире сотрудники милиции провели обыск, а 23 апреля пенсионер был приговорен к 15 суткам ареста.

12 мая стало известно, что Шпаковский так и не вышел на свободу после ареста, поскольку на него составили дополнительный протокол по ст. 19.10 КоАП (пропаганда или публичная демонстрация, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики). Пенсионера осудили еще на 12 суток ареста.

Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила в своем телеграм-канале о задержании 65-летнего пенсионера, которого проверяют на причастность к финансированию протестов.

По ее словам, оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска, которые с осени прошлого года администрировали районный чат столичного микрорайона Уручье.

«Установлено, что женщина участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение», — написала Чемоданова.

При этом она сообщила, что в квартире второго администратора сотрудники обнаружили незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности.

«Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей, — отметила представитель МВД. — Кроме того, в квартире мужчины обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей. Проверяется его причастность к финансированию протестов».

Мужчина был задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По данным правозащитников, речь в сообщении МВД шла о Шпаковском.

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