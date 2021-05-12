В Беларуси вновь выросло число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 896 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.196 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

11 мая было зарегистрировано 742 заболевших, 10-го — 879, днем ранее — 1.214. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 371.405, умер 2.661 пациент с коронавирусом, выздоровело — 362.112 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 13.882 теста на коронавирус (днем ранее 8.042). С начала эпидемии сделано 6.028.936 тестов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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