В Беларуси вновь выросло число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 896 случаев
11 мая было зарегистрировано 742 заболевших, 10-го — 879, днем ранее — 1.214. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 371.405, умер 2.661 пациент с коронавирусом, выздоровело — 362.112 пациентов.
За минувшие сутки выполнено 13.882 теста на коронавирус (днем ранее 8.042). С начала эпидемии сделано 6.028.936 тестов.
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