Биржа: евро вырос на торгах 12 мая

Из трех основных иностранных валют на сегодняшних торгах на БВФБ выросла лишь европейская.

Вот, на каких отметках они завершили свои сессии:

евро — 3,0705 белорусского рубля (+0,009 пункта);

доллар — 2,5309 белорусского рубля (-0,0045 пункта);

российский рубль — 3,418 белорусского рубля за 100 российских (-0,0026 пункта).

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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