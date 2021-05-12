Биржа: евро вырос на торгах 12 мая
Из трех основных иностранных валют на сегодняшних торгах на БВФБ выросла лишь европейская.
Вот, на каких отметках они завершили свои сессии:
- евро — 3,0705 белорусского рубля (+0,009 пункта);
- доллар — 2,5309 белорусского рубля (-0,0045 пункта);
- российский рубль — 3,418 белорусского рубля за 100 российских (-0,0026 пункта).
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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