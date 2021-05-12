Фотофакт. Родные и близкие Павла Северинца находятся у здания суд, где проходит закрытый процесс

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Родные и близкие политика Павла Северинца приехали сегодня в Могилев, где в закрытом режиме судят их сына, брата, мужа.

Как сообщает БелаПАН, на процесс пришла его мать — Татьяна, сестры — Анна и Дарья и его жена — Ольга.

Родственников на заседание не пустили, так как суд проходит в закрытом режиме. Кроме Павла Северинца будут судить: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.

Ранее сообщалось, почему Могилевский облсуд закрыл процесс.

 

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Тэги: политзаключенные дело Северинца Персона: Анна Северинец Татьяна Северинец Ольга Северинец Дарья Северинец Город: Могилев

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