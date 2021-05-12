Доллар падает на открытии торгов в среду
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.
Доллар падает на 0,0044 пункта — 2,531 белорусского рубля.
Сдает позиции и российский рубль. Минус составляет 0,002 пункта — 3,4186 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро показывает рост на 0,0092 пункта — 3,0707 белорусского рубля.
Ранее сообщалось, какие курсы
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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