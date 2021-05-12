Политолог: декрет не защищает страну от заговоров и не снижает риски для семьи Лукашенко

По мнению доктор аполитических наук, директора института «Палітычная сфера» Андрея Казакевича, подписанный Александром Лукашенко декрет — просто возможность в очередной раз заявить: «При любом раскладе мое дело будет жить и побеждать».

«Даже если это просто декларация с целью, условно говоря, напомнить «чьи в лесу шишки», в случае кризиса в стране, связанного с уходом Лукашенко, последствия могут оказаться долгосрочными.

По мнению эксперта, пишет «ГА» , документ, «скорее, запутывает ситуацию, чем каким-то образом ее разрешает».

Казакевич полагает, что главная идея документа, по всей видимости, состояла в том, чтобы снизить риски утраты суверенитета страны или угрозы ее безопасности в случае ухода Лукашенко с политической сцены.

Однако, в итоге, получилось, что подписанный декрет «эти риски только увеличивает, поскольку его текст противоречит Конституции»: «Понятно, что, если вдруг что-то случится, немедленно встанет вопрос: решать ли проблемы сообразно Конституции, или по этому декрету?»

Кроме того, обращает внимание политолог, декрет передает полномочия Совбезу, который будет действовать непонятно по каким правилам.

«Сейчас этот орган не принимает никаких важных решений, и вдруг он получает все полномочия. Не правительство, ни парламент страны, а именно Совбез. Среди его членов может быть консенсус по важным проблемам, а может его и не быть. Голосование в Совбезе должно быть тайным, а кто будет его обеспечивать, и кто будет организовывать подсчет голосов?» — недоумевает директор института «Палітычная сфера».

По мнению эксперта, не столь важно сегодня, боится ли на самом деле Лукашенко возможного переворота, или нет. Вопрос в том, можно ли с помощью подобного механизма обезопасить страну от заговоров. Или — возможно ли снизить риски для государства, для преемственности власти, для сложившейся системы, для семьи Лукашенко в случае, если действительно произойдет что-то серьезное.

«Если внимательно прочитать текст декрета, то станет ясно, что эти проблемы никак не решаются. Скорее наоборот — риски повышаются, ведь создаются параллельные политические структуры, потенциально влиятельные, но с точки зрения права, не обладающие полномочиями. И получается довольно запутанная схема, что делает всю систему еще менее предсказуемой и устойчивой», — резюмировал Казакевич.

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