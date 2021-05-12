В Могилевском облсуде объяснили, почему закрыли процесс над Северинцем
В Могилевском областном суде подтвердили Naviny.by, что процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии БХД, а также активистов кампании «Европейская Беларусь» будет закрытый.
Кроме Павла Северинца будут судить: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.
Все обвиняемые признаны правозащитниками политзаключенными.
Уголовное дело рассматривает судья Ирина Ланчева. Процесс начнется в 10:30.
Обеспечивать порядок у здании суда прибыли сотрудники милиции. Они также следят за площадкой перед судом.
В суде заявляют, что дело решили рассматривать на закрытом заседании, так как «материалы относятся к тайне», которая «охраняется законом».
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