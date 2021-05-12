Какие курсы валют установлены в обменниках после длинных выходных
Закончились длинные выходные, связанные с Днем Победы и Радуницей. Банки в Беларуси заработали в обычном режиме.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,533, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,582);
- евро 3,069 / 3,07 (3,105);
- 100 российских рублей 3,411 / 3,425 (3,5).
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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