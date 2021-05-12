Романчук: в ситуации тотального беззакония Лукашенко сконцентрировал власть в руках генералов

По мнению главы Центра Мизеса Ярослава Романчука, новый декрет является показателем психического состояния Александра Лукашенко и уровня адекватности его восприятия действительности и доверия к тем институтам власти, которые он создал.

Он считает, что белорусский правитель в каждом встречном видит потенциального заговорщика, поэтому ни о какой устойчивости государственных институтов нет и речи.

«Конечно же, он пытается схватиться за соломинку и думает, что эти люди, которые собраны в Совете безопасности, являются его надежными «Санчо Пансами», — добавил Романчук в комментарии «ГА» . — Поэтому это как бы такой правой тренд для феодальных государства в центре Европы».

Решения Лукашенко вообще давно приводят многих, мягко говоря, в изумление, констатировал глава Научно-исследовательского центра Мизеса.

«Возможно, ему хочется сделать коллективного Лукашенко, который соблюдал бы интересы бенефициаров последних 26 лет его управления в случае чего-то, — допустил он. — Может, он что-то знает про свое здоровье, чего мы не знаем. Может, это связано с невыполнением им неких обязательств… Тут можно только гадать. Очевидно, так он видит продолжение развития Беларуси, не доверяя всему тому, что сам ранее создал».

Тем, насколько декрет соответствует Конституции страны, можно особенно «не заморачиваться», указал Ярослав Романчук: «Здесь достаточно процитировать самого Лукашенко, который как-то сказал: «иногда не до законов». В Беларуси давным-давно не до права, у нас фактически нет ни судов, ни парламента. Поэтому в ситуации тотального беззакония и работы «по понятиям» Лукашенко не нашел ничего лучше, как сконцентрировать власть в критический, переходный период в руках генералов. Может быть, он мнит себя Альенде, но поступает, как Пиночет».

Вместе с тем политолог не думает, что если вдруг власть действительно перейдет к Совбезу, то его члены решатся на жесткие меры «а-ля Чили или а-ля Бирма».

«Потому что у них нет никакой легитимности. В лучшем случае этот орган станет организатором новых выборов. Так или иначе, кто бы что ни придумывал, единственный выход Беларуси из существующего глубокого политического кризиса — это новые президентские и парламентские выборы. А также принятие новой конституции в качестве следующего шага для стабилизации положения в стране. Все остальное это временные меры, шараханье для того, чтобы Лукашенко успокоил себя, и не более того», — резюмировал Романчук.

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