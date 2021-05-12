В Беларуси сегодня сохранится теплая комфортная погода без осадков, прогнозируют синоптики.

Как отмечается, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (кратковременный дождь ожидается лишь во второй половине дня в некоторых юго-восточных районах).

Ветер юго-восточный, восточный порывистый, местами — сильный порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +21..+23°C;

Витебск +19..+21°C;

Гомель +17..+19°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +18..+20°C;

Минск +18..+20°C.

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