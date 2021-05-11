Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте

В начале апреля naviny.online сообщали , как в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен герб «Погоня». На днях стало известно, что легковушку владельцу вернули.

Приверженца национальной символики сотрудники милиции задержали за рулем Ford Fiesta на трассе М11.

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сообщала в апреле пресс-служба УВД.

По информации портала autogrodno.by , слонимчанин по решению суда был подвергнут аресту на семь суток, а его автомобиль, как орудие совершения правонарушения, был конфискован.

Вчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации машины, она возвращена владельцу.

Отметим, что в интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.