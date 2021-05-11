Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте
В начале апреля naviny.online
Приверженца национальной символики сотрудники милиции задержали за рулем Ford Fiesta на трассе М11.
«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сообщала в апреле пресс-служба УВД.
По информации портала
Вчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации машины, она возвращена владельцу.
Отметим, что в интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.