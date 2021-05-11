ВОЗ: ситуация с коронавирусом остается опасной во всем мире

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Заболеваемость коронавирусом и связанная с ним смертность в мире вышли на плато, однако уровень этого плато является неприемлемо высоким.

 

Иллюстрация: Public Domain.

 

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, опубликованной YouTube-каналом организации, сообщает Росбалт.

По словам Гебрейесуса, эпидемиологическая ситуация в мире остается опасной. На прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 5,4 млн новых случаев коронавируса и около 90 тыс. летальных исходов.

В настоящий момент заболеваемость и смертность снижаются в Америке и Европе, но быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, отметил глава организации, подчеркнув, что выявленный там штамм B.1.617 «вызывает озабоченность на мировом уровне».

С начала пандемии, по подсчетам ВОЗ, число случаев коронавируса в мире превысило 157,9 млн человек, более 3,28 млн умерли.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус ситуация в мире Персона: Тедрос Адханом Гебрейесус

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