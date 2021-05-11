СК возбудил уголовное дело по факту пожара в будславском костеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костеле Успения Пресвятой Девы Марии).

Дело заведено Мядельским районным отделом СК по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.

«По данным следствия, утром 11 мая поступило сообщение о возгорании костела в агрогородке Будслав Мядельского района. Задымление крыши заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий», — сообщает ведомство.

В результате пожара, сообщение о котором поступило в МЧС в 7.47, у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. В 11.24 пожар был локализован, в 15.21 — ликвидирован. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.