COVID-19: за минувшие сутки в Беларуси зафиксировано 742 случая, общее число заболевших превысило 370 тысяч

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 742 случая COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 661 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

10 мая было зарегистрировано 879 заболевших, 9-го — 1.214, 8-го — 1.369, 7-го — 1.354, 6-го — 1.219, 5-го — 1.138, 4-го — 697. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 370.509, умерло 2.652 пациента с коронавирусом, выздоровело — 360.916. За последние 36 дней (с 6 апреля) Минздрав 34 раза сообщал о 10 жертвах последствий ковида. 12 и 26 апреля, а также 3—5 апреля погибших пациентов с коронавирусной инфекцией было девять.

За минувшие сутки выполнено 8.042 теста на коронавирус (днем ранее 10.520). С начала эпидемии сделано 6.015.054 теста.