В Казани задержаны один из напавших на школу стрелков и их предполагаемый пособник

В Казани задержан предполагаемый пособник стрелков, напавших на школу №175, сообщил источник РБК , близкий к ФСБ. Это некий Рамиль Мухамедшин, ему 41 год.

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны. «Проводятся мероприятия по установлению всех задействованных в стрельбе лиц», — сообщил источник.

Утром 11 мая два вооруженных человека напали на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли 11 человек. По словам президента республики Рустама Минниханова, среди погибших по меньшей мере семеро детей.

Госпитализированы как минимум 13 человек, в том числе 12 детей. МВД сообщило, что в Казани введен режим контртеррористической операции.

Стрельбу открыл вооруженный человек, который прошел в школу через главный вход и открыл огонь из автоматического оружия. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе

Один из нападавших, по предварительным данным, ранее учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.

Задержанный стрелок — студент четвертого курса колледжа «ТИСБИ» Ильназ Галявиев. Молодой человек заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. Парень уверяет, что в школу пришел один — хотел, чтобы все узнали, что он бог.

За несколько дней перед стрельбой он завел telegram-канал, где написал: «Я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».

Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее спецслужбы сообщили, что он убит.

Как сообщили в пресс-службе президента Татарстана, в республике объявлен день траура по жертвам нападения.

Фото: vk.com/region_kazan116.