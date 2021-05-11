Находящиеся под стражей белорусские правозащитники награждены премией Homo Homini

Признанные политзаключенными белорусские правозащитники Мария (Марфа) Рабкова, Леонид Судаленко, Татьяна Ласица и Андрей Чепюк награждены чешской премией Homo Homini («Человек человеку»).

Церемония вручения награды состоялась в Праге 10 мая в онлайн-формате.

Премия учреждена в 1994 году чешской неправительственной организацией «Человек в беде». Присуждается лицам, внесшим «значительный вклад в продвижение прав человека, демократии и ненасильственных методов решения общественно-политических конфликтов».

Приматор (мэр) столицы Чехии Зденек Гржиб на церемонии отметил, что «Прага — открытый, свободный город, который старается поддерживать демократию и права человека». В отношении демократической Беларуси это, по его словам, касается как символической поддержки, выраженной в проведении тематических выставок, использовании национальной белорусской символики, так и практических шагов.

«Мы одобрили меры, которые могут быть эффективны в воздействии на белорусский режим, мы стараемся помочь живущим здесь [белорусам]», — сказал мэр чешской столицы.

Гржиб отметил существенный вклад правозащитников в борьбу за права человека в Беларуси. «Это то, что сложно себе представить в этой стране. И я надеюсь, что в этом случае права человека будут уважаться», — заявил политик.

Правозащитница Наталья Сацункевич поблагодарила чешскую сторону за поддержку белорусского гражданского общества и, в частности, лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна». Она напомнила, что с момента проведения президентских выборов в Беларуси прошло девять месяцев, а «политический и социальный кризис только усугубляется». «Более 30 тыс. человек подверглись репрессиям: были задержаны, оштрафованы или арестованы. Четыре человека убиты во время мирных протестов и после них», — напомнила правозащитница.

Сотни людей получили тюремные сроки за участие в протестах, политзаключенными в стране признаны уже 370 человек, отметила она, подчеркнув, что сейчас в стране фактически «любые формы протеста запрещены».

По словам Сацункевич, в этих условиях правозащитное сообщество занято сложной работой по документированию преступлений.

Награжденные правозащитники являются подозреваемыми по статьям 293 (массовые беспорядки), 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) или 285 (создание преступной организации либо участие в ней).

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