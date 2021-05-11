Белорусы отмечают Радуницу
Во вторник, 11 мая, православная церковь отмечает Радуницу — день поминовения усопших.
Как и в любую иную церковную дату, на Радуницу много чего нельзя делать. Вот основные запреты, установленные церковью:
- ругаться и сквернословить;
- убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);
- объедаться и напиваться (поминальная трапеза должна быть скромной и без употребления алкоголя);
- нельзя поминать усопших водкой и курить.
Также не рекомендуется оставлять на могилах еду — она привлекает бездомных животных, которые оскверняют землю. Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища.
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