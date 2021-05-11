Белорусы отмечают Радуницу

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Во вторник, 11 мая, православная церковь отмечает Радуницу — день поминовения усопших.

Фото из архива

Как и в любую иную церковную дату, на Радуницу много чего нельзя делать. Вот основные запреты, установленные церковью:

  • ругаться и сквернословить;
  • убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);
  • объедаться и напиваться (поминальная трапеза должна быть скромной и без употребления алкоголя);
  • нельзя поминать усопших водкой и курить.

Также не рекомендуется оставлять на могилах еду — она привлекает бездомных животных, которые оскверняют землю. Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища.

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Тэги: Радуница религия

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