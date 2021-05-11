Голевая передача Шаранговича не помогла «Нью-Джерси»

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Клуб белоруса Егора Шаранговича завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги поражением от «Филадельфии».

Фото со страницы Егора в соцсети

Форвард из Беларуси отметился результативным пасом  — «дьяволы» повели 2:0 (05.21). Однако дальше забрасывали исключительно «летчики». Итог — 4:2.

В 53-х матчах дебютного чемпионате НХЛ Шарангович заработал 29 результативных баллов по системе «гол + пас» — 16 + 13.

«Нью-Джерси» заняли седьмое место в Восточном дивизионе и завершили сезон.

 

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Тэги: НХЛ Нью-Джерси Девилс Персона: Егор Шарангович

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