Голевая передача Шаранговича не помогла «Нью-Джерси»

Клуб белоруса Егора Шаранговича завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги поражением от «Филадельфии».

Фото со страницы Егора в соцсети

Форвард из Беларуси отметился результативным пасом — «дьяволы» повели 2:0 (05.21). Однако дальше забрасывали исключительно «летчики». Итог — 4:2.

В 53-х матчах дебютного чемпионате НХЛ Шарангович заработал 29 результативных баллов по системе «гол + пас» — 16 + 13.

«Нью-Джерси» заняли седьмое место в Восточном дивизионе и завершили сезон.