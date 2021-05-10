Журналиста из Бобруйска Владимира Репика оштрафовали на 10 базовых, обвинив в «демонстрировании нацистской символики»
Журналиста из Бобруска Владимира Репика оштрфовали на 10 базовых величин (290 рублей), признав виновным в совершении административного правонарушения, подпадающего под статью 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).
Судебное заседание состоялось 10 мая, сообщает
Как ранее рассказал сам журналист, причиной для начала административного процесса стало видео продолжительностью менее тридцати секунд, которое он разместил на своей странице в социальной сети несколько лет назад: на нем, по его словам, «несколько парней избивают нациста в майке со свастикой».
Владимир Репик пишет о шоу-бизнесе, последние три года был фрилансером.