Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси

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10 мая состоялась онлайн-встреча Светланы Тихановской с генеральным директором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговорам по расширению Мацеем Поповски. На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси.

План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.

План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.

Тихановская призвала ЕС как можно скорее завершить разработку плана, чтобы белорусское гражданское общество, давление на которое со стороны властей постоянно усиливается, уже сегодня знали о практических шагах Европейского союза в тот момент, когда демократические изменения в Беларуси наступят.

Работа над проектом плана велась последние месяцы во взаимодействии с командой Светланы Тихановской. В поддержку плана выступили Координационный совет, Народное антикризисное управление и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле ван дер Ляйен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси, сообщает пресс-служба Тихановской.

 

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Светлана Тихановская Вероника Цепкало Мацей Поповски

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