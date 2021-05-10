С начала действия нового КоАП суды оштрафовали 55 женщин с несовершеннолетними детьми на 116 290 рублей

С 1 марта суды оштрафовали 55 матерей в общей сложности на 116 290 рублей, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна назірае».

Правозащитники напоминают, что с 1 марта текущего года власти усилили административную ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, значительно увеличив размеры штрафов. Так, максимальный размер штрафа по обновленной статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин (5800 рублей).

При этом, согласно новым изменениям в Процессуально исполнительный кодекс об административных правонарушениях, матери несовершеннолетних детей не могут задерживаться более чем на три часа.

За 10 недель, отмечают правозащитники, практика сложилась так, что на задержанных женщин, у которых есть дети, в РУВД в течение трех часов составляют протоколы и отпускают до суда, которые затем выносят им огромные штрафы.

Так, начиная с 1 марта, за участие в мирных акциях протеста задержали более 250 женщин. Штрафы присудили минимум 114, у 55 из которых есть несовершеннолетние дети. Размер штрафов составил от 25 до 200 базовых величин (725—5800 рублей):

Двух женщин наказали самым маленьким штрафом — 25 базовых (725 рублей). Восемь женщин оштрафовали на 30 базовых (870 рублей); трех — на 40 базовых (1160 рублей); десять — на 50 базовых (1450 рублей);четырех — на 60 базовых (1740 рублей); пятерых — на 70 базовых (2030 рублей); двух — на 80 базовых (2320 рублей); шестерых —на 90 базовых (2610 рублей).

Одиннадцать женщин оштрафованы на 100 базовых (2900 рублей). Это самое распространенное наказание для молодых матерей отмечают правозащитники.

Одну женщину наказали штрафом 150 базовых (4350 рублей); двух оштрафовали на 180 базовых (5220 рублей). Максимальный штраф — 200 базовых (5800 рублей) — получила одна задержанная, минчанка Инна Добротвор, мать пятерых детей. Причем в таком размере она была оштрафована дважды . Из-за огромного штрафа и преследование женщина была вынуждена уехать в Польшу, отмечает БелаПАН .