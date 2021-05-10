Франак Вячорка: Австрия, Италия, Швейцария, Швеция и ОБСЕ готовы быть посредниками в переговорах с режимом Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 89

В мае—июле планируется несколько международных конференций, которые станут началом диалога о мирном разрешении кризиса в Беларуси, политической реформе и проведении новых свободных выборов, сообщил советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

По его словам, планируется участие в этих конференциях представителей правительств, парламентов и гражданского общества как Беларуси, так и других стран. «Представители режима Лукашенко также будут приглашены», — сообщил Вячорка.

Он отметил, что «в Беларуси уже работает группа международных экспертов по подготовке диалоговой площадки и налаживанию контактов с представителями режима».

«После предварительных консультаций Австрия, Италия, Швейцария, Швеция, а также представители ОБСЕ высказали готовность быть посредниками во время переговоров по разрешению кризиса в Беларуси, рассказал Вячорка. — Мы ведем работу, чтобы кризис в Беларуси был поднят на саммите Большой семерки в Лондоне в июне. Также работаем, чтобы вопрос об урегулировании кризиса через переговоры прозвучал на саммите НАТО в Брюсселе в июне и на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте в июле».

Второе направление, над которым работает команда Тихановской, сообщил он, — «восстановление законности».

Он напомнил, что в апреле полноценно заработала международная платформа по привлечению виновных к ответственности для сбора данных нарушений прав человека в Беларуси (IAPB), также запускается механизм при ООН.

«Подаются новые дела по универсальной юрисдикции. В Германии адвокаты подали заявление о совершении Лукашенко преступлений против человечности», — сообщил Вячорка.

Третье направление работы — помощь для белорусов, сообщил он. Экономическая группа Тихановской готовит проект программы помощи тем, кто пострадал от репрессий за свой протест. В ближайшие недели ЕС опубликует информацию о всеобъемлющем плане помощи для Беларуси на переходный период и после проведения демократических выборов, инициированный и разработанный при участии Тихановской. Она также предложила ЕС, ООН и ОБСЕ разработать программу помощи белорусским СМИ и блогерам.

Советник Тихановской также сообщил, что «продолжится давление на режим». Так, 3 июня возобновляют действие санкции США против девяти предприятий нефтехимической отрасли.

«США рассматривает возможность расширения санкций на другие предприятия и на других представителей режима, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси, — добавил он. — В ближайшее время ЕС будет принят четвертый пакет санкций (возможно, несколькими частями). Готовится пятый. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца рассматривает санкции против Белорусского общества Красного креста».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: переговоры с властями ситуация в Беларуси Персона: Франак Вячорка Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Тихановская: все наши усилия направлены на организацию переговоров с режимом

Тихановская: все наши усилия направлены на организацию переговоров с режимом

«Коллективный президент». Лукашенко хочет вручить судьбу Беларуси в руки Совбеза

«Коллективный президент». Лукашенко хочет вручить судьбу Беларуси в руки Совбеза

Военный переворот, покушение на Лукашенко. Громкие заявления белорусских властей

Военный переворот, покушение на Лукашенко. Громкие заявления белорусских властей

На пряники денег нет. «Нормализовать» ситуацию власти будут исключительно кнутом

На пряники денег нет. «Нормализовать» ситуацию власти будут исключительно кнутом