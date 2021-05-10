Франак Вячорка: Австрия, Италия, Швейцария, Швеция и ОБСЕ готовы быть посредниками в переговорах с режимом Лукашенко

В мае—июле планируется несколько международных конференций, которые станут началом диалога о мирном разрешении кризиса в Беларуси, политической реформе и проведении новых свободных выборов, сообщил советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

По его словам, планируется участие в этих конференциях представителей правительств, парламентов и гражданского общества как Беларуси, так и других стран. «Представители режима Лукашенко также будут приглашены», — сообщил Вячорка.

Он отметил, что «в Беларуси уже работает группа международных экспертов по подготовке диалоговой площадки и налаживанию контактов с представителями режима».

«После предварительных консультаций Австрия, Италия, Швейцария, Швеция, а также представители ОБСЕ высказали готовность быть посредниками во время переговоров по разрешению кризиса в Беларуси, рассказал Вячорка. — Мы ведем работу, чтобы кризис в Беларуси был поднят на саммите Большой семерки в Лондоне в июне. Также работаем, чтобы вопрос об урегулировании кризиса через переговоры прозвучал на саммите НАТО в Брюсселе в июне и на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте в июле».

Второе направление, над которым работает команда Тихановской, сообщил он, — «восстановление законности».

Он напомнил, что в апреле полноценно заработала международная платформа по привлечению виновных к ответственности для сбора данных нарушений прав человека в Беларуси (IAPB), также запускается механизм при ООН.

«Подаются новые дела по универсальной юрисдикции. В Германии адвокаты подали заявление о совершении Лукашенко преступлений против человечности», — сообщил Вячорка.

Третье направление работы — помощь для белорусов, сообщил он. Экономическая группа Тихановской готовит проект программы помощи тем, кто пострадал от репрессий за свой протест. В ближайшие недели ЕС опубликует информацию о всеобъемлющем плане помощи для Беларуси на переходный период и после проведения демократических выборов, инициированный и разработанный при участии Тихановской. Она также предложила ЕС, ООН и ОБСЕ разработать программу помощи белорусским СМИ и блогерам.

Советник Тихановской также сообщил, что «продолжится давление на режим». Так, 3 июня возобновляют действие санкции США против девяти предприятий нефтехимической отрасли.

«США рассматривает возможность расширения санкций на другие предприятия и на других представителей режима, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси, — добавил он. — В ближайшее время ЕС будет принят четвертый пакет санкций (возможно, несколькими частями). Готовится пятый. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца рассматривает санкции против Белорусского общества Красного креста».