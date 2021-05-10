37-летний экс-форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру

Бывший нападающий национальной сборной Беларуси по футболу 37-летний Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру.

Фото ПФК Крылья Советов

9 мая выступавший за самарские «Крылья Советов» Корниленко вышел на замену на 83-й минуте в матче Футбольной национальной лиги (второй дивизион чемпионата России) против «Краснодара-2» и забил гол, установив окончательный счет — 6:0.

«Крылья Советов» стали победителями ФНЛ и в следующем сезоне будут играть в Премьер-лиге. А 12 мая «Крылья» встретятся с московским «Локомотивом» в финале Кубка России.

Сергей Корниленко в последнее время работал спортивным директором «Крыльев Советов». В официальных матчах не выходил на поле уже два года.

Корниленко, который играл за «Крылья» в 2011—2019 годах, стал лучшим бомбардиром команды в новейшей истории клуба — 57 голов во всех турнирах.

За национальную сборную Беларуси Корниленко сыграл 78 матчей, в которых забил 17 голов. Нападающий играл в Беларуси за «Локомтоив-96» (Витебск), «Динамо-Юни» (Минск), «Динамо» (Минск), в Украине — за «Динамо» (Киев) и «Днепр» (Днепропетровск), в России — за «Томь» (Томск). «Зенит» (Санк-Петербург), «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара), в Англии — за «Блэкпул».