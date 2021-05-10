Арина Соболенко стала четвертой ракеткой мира

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23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 4-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это лучший рейтинг теннисистки в карьере.

Возглавляет рейтинг-лист Эшли Барти из Австралии, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

В первую десятку также входят София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Серена Уильямс (США), Каролина Плишкова и Петра Квитова (обе — Чехия).

В топ-100 мирового женского тенниса помимо Соболенко входит лишь одна представительница Беларуси — Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место.

Александра Саснович за неделю потеряла 11-й позиций и опустилась на 103-ю строку. Ольга Говорцова поднялась на 139-е место (+3).

Всего рейтинговые очки на данный момент имеет двадцать одна белорусская теннисистка.

На этой неделе Арина Соболенко играет на турнире в Риме. Белоруска «посеяна» под 7-м номером и первый круг пропускает.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos
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