9 мая в Беларуси от коронавируса умерли еще десять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 879 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 568 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

9 мая было зарегистрировано 1214 заболевших, 8-го — 1369, 7-го — 1354, 6-го — 1219, 5-го — 1138, 4-го — 697. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 369 767, умерло 2642 пациента с коронавирусом, выздоровело — 360 255.

За последние 35 дней (с 6 апреля) Минздрав 33 раза сообщал о 10 жертвах последствий ковида. 12 и 26 апреля, а также 3—5 апреля погибших пациентов с коронавирусной инфекцией было девять.

За минувшие сутки выполнено 10 520 тестов на коронавирус. С начала эпидемии сделано 6 007 012 тестов.