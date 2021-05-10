Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках

/ Экономика
Просмотров: 43

Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.

По данным select.by на 09:00, в Минске установлены следующие курсы основных иностранных валют:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,534, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,585);
  • евро 3,066 / 3,07 (3,11);
  • 100 российских рублей 3,412 / 3,42 (3,5).

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года