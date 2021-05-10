Гол-красавец Дарбо помог «Шахтеру» одолеть БАТЭ и уйти в отрыв

В гвоздевом матче восьмого тура «Шахтер» в Солигорске одержал минимальную викторию а матче с БАТЭ.

Три очка «горнякам» принес гол-красавец легионера Дембо Дарбо на 20-й минуте.

Вот как завершились все матчи тура:

«Сморгонь» — «Неман» — 0:2;

«Гомель» — «Слуцк» — 4:1;

«Рух» — «Спутник» — 2:0;

«Минск» — «Витебск» — 3:3;

«Славия» — «Динамо» (Бр) — 1:1;

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;

«Ислочь» — «Динамо» (Мн) — 1:3;

«Шахтер» — БАТЭ — 1:0.

Турнирное положение пока выглядит следующим образом:

Шахтер — 24; Динамо (Мн) — 17; БАТЭ — 17; Гомель — 15; Рух — 15; Динамо (Бр) — 14; Ислочь — 12; Торпедо-БелАЗ — 11; Витебск — 9; Минск — 9; Неман — 6; Слуцк — 6; Энергетик-БГУ — 6; Славия — 5; Сморгонь — 4; Спутник — 2.

Следующий тур пройдет в ближайшие пятницу-воскресенье:

14.05.

«Спутник» — «Славия» (начало в 18:00);

«Динамо» (Мн) — «Сморгонь» (20:00).

15.05.

«Неман» — «Шахтер» (14:30);

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» (18:30);

БАТЭ — «Рух» (20:30).

16.05.

«Слуцк» — «Минск» (16:30);

«Витебск» — «Энергетик-БГУ» (18:30);

«Динамо» (Бр) — «Гомель» (20:30).