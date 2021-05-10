Гол-красавец Дарбо помог «Шахтеру» одолеть БАТЭ и уйти в отрыв
В гвоздевом матче восьмого тура «Шахтер» в Солигорске одержал минимальную викторию а матче с БАТЭ.
Три очка «горнякам» принес гол-красавец легионера Дембо Дарбо на 20-й минуте.
Вот как завершились все матчи тура:
- «Сморгонь» — «Неман» — 0:2;
- «Гомель» — «Слуцк» — 4:1;
- «Рух» — «Спутник» — 2:0;
- «Минск» — «Витебск» — 3:3;
- «Славия» — «Динамо» (Бр) — 1:1;
- «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;
- «Ислочь» — «Динамо» (Мн) — 1:3;
- «Шахтер» — БАТЭ — 1:0.
Турнирное положение пока выглядит следующим образом:
- Шахтер — 24;
- Динамо (Мн) — 17;
- БАТЭ — 17;
- Гомель — 15;
- Рух — 15;
- Динамо (Бр) — 14;
- Ислочь — 12;
- Торпедо-БелАЗ — 11;
- Витебск — 9;
- Минск — 9;
- Неман — 6;
- Слуцк — 6;
- Энергетик-БГУ — 6;
- Славия — 5;
- Сморгонь — 4;
- Спутник — 2.
Следующий тур пройдет в ближайшие пятницу-воскресенье:
14.05.
- «Спутник» — «Славия» (начало в 18:00);
- «Динамо» (Мн) — «Сморгонь» (20:00).
15.05.
- «Неман» — «Шахтер» (14:30);
- «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» (18:30);
- БАТЭ — «Рух» (20:30).
16.05.
- «Слуцк» — «Минск» (16:30);
- «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (18:30);
- «Динамо» (Бр) — «Гомель» (20:30).