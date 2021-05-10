Гол-красавец Дарбо помог «Шахтеру» одолеть БАТЭ и уйти в отрыв

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В гвоздевом матче восьмого тура «Шахтер» в Солигорске одержал минимальную викторию а матче с БАТЭ.

Три очка «горнякам» принес гол-красавец легионера Дембо Дарбо на 20-й минуте.

 

 

Вот как завершились все матчи тура:

  • «Сморгонь» — «Неман» — 0:2;
  • «Гомель» — «Слуцк» — 4:1;
  • «Рух» — «Спутник» — 2:0;
  • «Минск» — «Витебск» — 3:3;
  • «Славия» — «Динамо» (Бр) — 1:1;
  • «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1;
  • «Ислочь» — «Динамо» (Мн) — 1:3;
  • «Шахтер» — БАТЭ — 1:0.

Турнирное положение пока выглядит следующим образом:

  1. Шахтер — 24;
  2. Динамо (Мн) — 17;
  3. БАТЭ — 17;
  4. Гомель — 15;
  5. Рух — 15;
  6. Динамо (Бр) — 14;
  7. Ислочь — 12;
  8. Торпедо-БелАЗ — 11;
  9. Витебск — 9;
  10. Минск — 9;
  11. Неман — 6;
  12. Слуцк — 6;
  13. Энергетик-БГУ — 6;
  14. Славия — 5;
  15. Сморгонь — 4;
  16. Спутник — 2.

Следующий тур пройдет в ближайшие пятницу-воскресенье:

14.05.

  • «Спутник» — «Славия» (начало в 18:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Сморгонь» (20:00).

15.05.

  • «Неман» — «Шахтер» (14:30);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» (18:30);
  • БАТЭ — «Рух» (20:30).

16.05.

  • «Слуцк» — «Минск» (16:30);            
  • «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (18:30);
  • «Динамо» (Бр) — «Гомель» (20:30).

 

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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Дембо Дарбо

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