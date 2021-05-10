WSJ назвало причину развода Билла Гейтса
Влиятельное американское издание The Wall Street Journal назвало со ссылкой на свои источники причину, ставшую триггером для начала бракоразводного процесса Билла и Мелинды Гейтс.
Как
Представители Билла Гейтса не отрицали подобной связи (в 2019-м заявлялось, что речь встречах шла лишь о вопросах благотворительности), но, вместе с тем, один из самых богатых людей планеты сожалел и считал их ошибкой.
О решении расторгнуть брак основатель Microsoft объявил в своем микроблоге 3 мая.
Напомним, 4 мая сообщалось, что Гейтс занимает четвертое место в