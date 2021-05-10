Фотофакт. Салют в Минске в честь Дня Победы

/ Общество
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Празднования Дня Победы в Минске завершились салютом из нескольких точек.

По неофициальным данным, это развлечение стоило порядка 230 тысяч рублей.

 

 

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Тэги: День Победы салют Город: Минск

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