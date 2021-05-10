Фотофакт. Салют в Минске в честь Дня Победы 10.05.2021 / 00:11 / Общество Просмотров: 20 A- A+ Празднования Дня Победы в Минске завершились салютом из нескольких точек. По неофициальным данным, это развлечение стоило порядка 230 тысяч рублей. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: День Победы салют Город: Минск Другие материалы на эту тему: День Победы в центре Минска. Десантники, шашлыки и тысячи воздушных шаров Венедиктов: Путин обиделся на Лукашенко и начал экономически зажимать Беларусь ЧП на параде в Минске попало на видео Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. День Победы Лукашенко над Путиным