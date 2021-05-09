В Лидском районе участникам провластного мероприятия в День Победы заплатили по 30 рублей. Райисполком считает это провокацией

/ Общество
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Лидский райисполком проверит информацию о выплате вознаграждения участникам провластного мероприятия по случаю 9 Мая.

Утром 9 мая в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщины с красно-зеленой символикой раздают деньги гражданам, звучит сумма 30 рублей, отмечает БелаПАН.

На запись отреагировала пресс-служба райисполкома: «По нашумевшему факту. Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия в Лиде, непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим».

 

 

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Тэги: 9 Мая проплаченная акция провластное мероприятие Город: Лида

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