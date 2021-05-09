Фермера-блогера Юрия Ганцевича задержали в прямом эфире

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На гомельской площади Ленина во время прямого эфира задержан фермер-блогер, бывший претендент на пост президента Юрий Ганцевич.

Мужчина пытался пройти на площадь Ленина для участия в праздновании Дня Победы. Милиция на входе тщательно досматривала всех участников. Ганцевичу заявили, что нельзя проносить фотоаппарат с диаметром объектива более 4 см без соответствующего разрешения. Милиция его не пропустила и попросила немного подождать. Ганцевич заявил в эфире, что выключит фотоаппарат. «Вот это ржака, пришел показать людям праздник. Жесть. Прячу фотоаппарат в сумку. Кто будет меня досматривать? Обыскивайте, давайте. Вот говорят "сейчас, сейчас", и так два часа простоим», — сказал блогер.

В этот момент из-за турникетов на него напали двое в спортивной одежде и потащили на улицу Советскую. Фермер просил их представиться, но ответа не последовало. Позднее оба заявили, что «из милиции».

Ганцевич сообщил БелаПАН, что находится в Центральном РОВД. «Держат уже четыре часа, ничего не говорят, за что», — заявил фермер.

Юрий Ганцевич приобрел известность в 2019 году, когда баллотировался в Палату представителей. В 2020 году фермер зарегистрировал инициативную группу по своему выдвижению на пост президента, но подписи не собирал.
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Тэги: задержания активистов 9 Мая Персона: Юрий Ганцевич Город: Гомель

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