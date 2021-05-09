За последние 34 дня Минздрав 32 раза сообщал о десяти жертвах последствий COVID-19 в сутки

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1214 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1426 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

8 мая было зарегистрировано 1369 заболевших, 7-го — 1354, 6-го — 1219, 5-го — 1138, 4-го — 697. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 368.888, умерло 2.632 пациента с коронавирусом, выздоровело — 359 687. За последние 34 дня (с 6 апреля) Минздрав 32 раза сообщал о 10 жертвах последствий ковида. 12 и 26 апреля, а также 3—5 апреля погибших пациентов с коронавирусной инфекцией было девять.

За минувшие сутки выполнено 19.508 тестов на коронавирус (днем ранее 18 895). С начала эпидемии сделано 5 996 492 теста.

По информации Минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 301 тыс. человек, более 178 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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