Кочанова заверила, что Лукашенко не держится дрожащими руками за власть

Председатель Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснила причину подписания 9 мая декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

«Мир, спокойствие, гарантии — это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. Собственно говоря, и сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, в жизнь нашего народа. И поэтому, наверное, очевидно, этот декрет, дай бог чтобы он, конечно, не пришлось его реализовывать, наверное, это надо было принимать для того, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране был мир и спокойствие, чтоб наши люди никогда не испытали тех ужасов, которые они испытали много лет назад», — сказала Кочанова.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, декрет предусматривает, что «в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр». На территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по его обеспечению.

15 марта Лукашенко утвердил новый состав Совета безопасности, председателем которого является. В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр (сейчас эту должность занимает Роман Головченко), председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания (Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко), глава Администрации президента (Игорь Сергеенко), государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович), министры внутренних дел (Иван Кубраков), обороны (Виктор Хренин), председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель).

Членами Совбеза, согласно указу, являются председатели Верховного суда (Валентин Сукало), Комитета государственного контроля (Василий Герасимов), правления Национального банка (Павел Каллаур), Следственного комитета (Дмитрий Гора), Государственного военно-промышленного комитета (Дмитрий Пантус), Государственного пограничного комитета (Анатолий Лаппо), генеральный прокурор (Андрей Швед), министры иностранных дел (Владимир Макей), финансов (Юрий Селиверстов), по чрезвычайным ситуациям (Вадим Синявский), начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны (Виктор Гулевич).