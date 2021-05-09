Лукашенко: Нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами

«Нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами», — заявил Александр Лукашенко на церемонии возложения венков на площади Победы в Минске по случаю праздника 9 Мая.

«Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о великой победе, за право чествовать в этот день воинов-победителей?» — сказал Лукашенко.

«Это немыслимо, — продолжил оратор, — что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников — они упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас, наследников тех, которые не пришли с войны, каждый третий».

«Мы, как никто другой, хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война страшна. Нам не нужна война. Подоплека их очевидна: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов великой победы, мира и созидания», — заявил Лукашенко.

«Мир должен знать и помнить о трагедии белорусов, и мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что, когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда», — предупредил выступающий.

По мнению Лукашенко, покинувшие этот мир участники войны «сегодня свысока смотрят оттуда на нас, и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет?» «Выстоим», — сказал он.

«Я понимаю: после тех событий, которые прошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько, ну, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот я сейчас обращаюсь к вам, к тем, кто не верит: запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво», — подчеркнул оратор.

«И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, — сказал он. — Тот, кто насторожился в связи с последними событиями, даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее… Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда».

«Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там, вы знаете кто», — заявил Лукашенко.