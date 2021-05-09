Тихановская: Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны

День победы — «это не праздник про «можем повторить», это история про «никогда вновь», заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в видеообращении по случаю праздника 9 Мая.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны, — отметила Тихановская. — Как оккупационная администрация всюду развешивала свою символику. Как нацисты арестовывали на улицах мирных жителей без каких-либо причин. Как они сажали людей в тюрьму без суда и следствия. Как ложь, насилие, беззаконие стали главной идеологией на захваченной территории нашей родины. И мы хорошо знаем, что люди не должны умирать и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций. Что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своем проявлении», передает БелаПАН .

«Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу свободу 76 лет назад. Но никак не помогает им», — заявила Тихановская.

По ее словам, есть те, кто готов потратить почти миллион рублей на салюты и концерты, но ничего не подарить ветеранам к их празднику (в сообщении пресс-службы Тихановской добавлена фраза «и спешно начинает выплачивать компенсации, только когда белорусы сами уже начали собирать средства ветеранам»).

Тихановская призвала послушать рассказы стариков о войне и передать другим то, что они скажут: «Ведь если бы их голоса действительно слышали все эти годы, разве узнали бы их внуки, как ранят осколки светошумовых гранат и какими пытками выбивают признания из невиновных?»

«Поэтому 9 мая — очень важная, памятная дата. Я хочу разделить с вами эту память и желаю, чтобы и наш общий День победы пришел как можно скорее», — сказала Тихановская.