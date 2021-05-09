Около сотни человек пострадали при беспорядках в Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме продолжились столкновения палестинцев с израильской полицией. В результате инцидента пострадали 90 человек, 20 из которых пришлось госпитализировать.

Издание The Jerusalem Post сообщает, что протестующие бросали в полицейских камни, а также зажгли костер вблизи Дамасских ворот, открывающих дорогу к мусульманскому кварталу Старого города Иерусалима. По меньшей мере один израильский офицер пострадал.

المواجهات الدائرة في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/hnMMsUUsKa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2021

В ответ стражи порядка Израиля применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений более двух десятков палестинцев были госпитализированы в медучреждения города. Травмы в основном были вызваны резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и избиением.

Общество Красного Полумесяца Палестины заявило, что силы безопасности Израиля не позволили машинам скорой помощи добраться до района Дамасских ворот для оказания помощи раненым.

Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начались на Храмовой горе в Иерусалиме вечером в пятницу, 7 мая. Тогда пострадали 200 палестинцев.