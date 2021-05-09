Значительно выросла стоимость подписки на газеты

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Подписка на основные газеты на вторую половину 2021 года подорожала более чем на 10% по сравнению с первой половиной, свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение цен в подписных каталогах «Белпочты». В первой половине 2021 года против второй половины 2020-го повышение цен составило 5—8%.

Стоимость полугодовых комплектов «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязды» увеличилась на 12,2% (с 68,34 до 76,68 рубля), «Народной газеты» — на 11,9% (с 53,76 до 60,18), «Рэспублікі» — на 13,9% (с 64,02 до 72,90), «Сельской газеты» — на 12,5% (с 62,76 до 70,62), «Знамени юности» — на 12,1% (с 30,66 до 34,38), «7 дней» — на 9,1% (с 34,86 до 38,04 рубля).

«Белорусская военная газета» увеличила стоимость подписки на 14,5% (с 47,04 до 53,88 рубля), милицейская «На страже» — снизила на 7% (с 40,44 до 37,62).

Белорусский выпуск еженедельника «Аргументы и факты» подорожал на 4,7% (с 42,50 до 44,50 рубля). Подписная цена на ежемесячную газету «Белорусы и рынок» снизилась на 45% за полугодовой комплект (с 37,93 до 20,87 рубля). «Новы час» стоит на 13,3% больше (28,14 против 24,84), «Наша слова» — на 1,4% (17,28 против 17,04).

«Белпочта» вновь не включила в подписной каталог четыре крупные негосударственные газеты: «Комсомольскую правду», «БелГазету», «Народную волю» и «Свободные новости плюс». Со второй половины августа прошлого года они лишены возможности печататься и централизованно распространяться в стране.

Цена полугодовой подписки на спортивную газету «Прессбол» увеличилась на 0,4% (со 157,72 до 158,32 рубля), «Спортивная панорама» подорожала на 21,8% (со 110 до 134 рублей).

Выросла стоимость подписки на большинство крупных областных газет: «Мінскую праўду» — на 3,3% (с 54 до 55,80 рубля), «Гродзенскую праўду» — на 6,3% (с 57 до 60,60), «Гомельскую праўду» — на 2,9% (с 62,64 до 64,44), «Зарю» (Брест) — на 9,9% (с 54,60 до 60). Стоимость «Могилевской правды» не изменилась (61,80), «Витебских вестей» — снизилась на 0,04% (с 48,23 до 48,21 рубля).

Негосударственная «Рэгіянальная газета» (Минская и Гродненская области) подорожала на 6% (с 31,14 до 33 рублей), «Информ-прогулка» (Лунинец, Брестская область) — на 4,2% (с 31,56 до 32,88). Не включена в каталог барановичская негосударственная газета Intex-Press, интервью которой с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской власть признала экстремистским материалом.

Выросла подписная цена на российские издания. К примеру, «Аргументы недели» стоят больше на 3,9% (45,62 рубля вместо 43,91), «Литературная газета» — на 9,6% (49,98 вместо 45,60), «Российская газета» — на 14,9% (278,46 вместо 242,37), «Ведомости» — на 17,1% (321,06 вместо 274,23), «Правда» — на 17,5% (113,94 вместо 96,96), «Спорт-экспресс» — на 31,5% (415,62 вместо 316,17). Резко подорожали либеральный еженедельник «Собеседник» — на 76,9% (с 37,38 до 66,12 рубля) и «Известия» — на 103,4% (с 201,60 до 410,04).

Цена на украинскую парламентскую газету «Голос Украины» повысилась на 15,3% (с 334,51 до 385,62 рубля), «Казахстанскую правду» — на 15,1% (с 1194,20 до 1374,93).

За последний год стоимость подписки на «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязду» выросла на 19,6%, «Рэспубліку» — на 22%, «Народную газету» — на 18,8%, «7 дней» — на 14%, «АиФ» — на 5,2%, «Новы час» — на 22,5%, «Прессбол» — на 0,9%. «Белорусы и рынок» — снизилась на 38,5%.
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Тэги: Белпочта подписка рост цен Звязда Советская Белоруссия

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