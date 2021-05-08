«Белмедпрепараты» отгрузили 358 тысяч доз произведенной на предприятии вакцины «Спутник V»

Завершились трехнедельные лабораторные испытания в российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи очередных серий вакцины «Спутник V», произведенных на РУП «Белмедпрепараты». Вакцина прошла контроль качества, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

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В связи с этим специалисты «Белмедпрепаратов» отгрузили 358 тысяч доз первого компонента вакцины в адрес РУП «Белфармация». Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы с полным соблюдением холодовой цепи.

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тысяч человек в целом по стране.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 301 тысячи человек, свыше 178 тысячи прошли полный курс вакцинации.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в апреле—мае в Беларуси планируется привить около миллиона человек, а к осеннему сезону — охватить вакцинацией против коронавируса около четырех миллионов человек.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 1.369 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 367.674, умерло 2.622 пациента с коронавирусом.

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