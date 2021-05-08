Официально: в Беларуси вновь увеличилось число зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.369 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.419 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

7 мая было зарегистрировано 1.354 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 367.674, умерло 2.622 пациента с коронавирусом, выздоровело — 358.261.

За минувшие сутки было выполнено 18.895 тестов на коронавирус (днем ранее 18.927). С начала эпидемии сделано 5.976.984 теста.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 301.000 человек, более 178.000 прошли полный курс вакцинации.

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