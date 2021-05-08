Белорусы смогут бесплатно провериться на антитела к COVID-19

/ Общество
Просмотров: 24

Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото pixabay.com

Все желающие смогут сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится в целях оценки популяционного иммунитета населения.

Организует такую исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая. Тестирование на антитела для жителей нашей страны будет бесплатное.

Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования будет размещена 11 мая на всех информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.

Как подчеркивает Минздрав, запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.

«Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом», — поясняют в ведомстве.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси