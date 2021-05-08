Что произошло с валютой
На минувшей рабочей неделе (3-7 мая) выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Поднялся:
- российский рубль на 0,0041 пункта (с 3,4165 до 3,4206 белорусского рубля за 100 российских).
Четыре другие валюты свои позиции сдали:
- евро на 0,0346 пункта (с 3,0961 до 3,0615 белорусского рубля);
- доллар на 0,0243 пункта (с 2,5597 до 2,5354 белорусского рубля);
- злотый на 0,0929 пункта (с 6,7784 до 6,6855 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна на 0,0919 пункта (с 9,2251 до 9,1332 белорусского рубля за 100 гривен).
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