Что произошло с валютой

/ Экономика
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На минувшей рабочей неделе (3-7 мая) выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Поднялся:

  • российский рубль на 0,0041 пункта (с 3,4165 до 3,4206 белорусского рубля за 100 российских).

Четыре другие валюты свои позиции сдали:

  • евро на 0,0346 пункта (с 3,0961 до 3,0615 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0243 пункта (с 2,5597 до 2,5354 белорусского рубля);
  • злотый на 0,0929 пункта (с 6,7784 до 6,6855 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна на 0,0919 пункта (с 9,2251 до 9,1332 белорусского рубля за 100 гривен).

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Тэги: курсы валют

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