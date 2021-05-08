В Москве от COVID-19 умер актер Владимир Качан

/ Культура
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В Москве умер известный российский актер театра и кино, народный артист России Владимир Качан.

Фото с сайта osnmedia.ru

Как сообщается, актер в последнее время болел COVID-19. Где и как он мог заразится коронавирусом родные и близкие не знают.

В фильмографии актера более сорока картин, среди которых «Петровка, 38», «Каникулы Кроша», «Забавы молодых», «Дом с привидениями», «Зависть богов», «Бедная Настя», «Диверсанты», «Три дня в Одессе», «Офицеры, «Назад в СССР», «Маргарита Назарова».

С начала года уже умер целый ряд актеров — Александр ЖдановАндрей МягковВасилий ЛановойДенис КарасевВалерий ХвеливскийНиколай Сморчков. 9 марта сообщалось о смерти актрисы Татьяны Ивановой.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: актер коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Качан

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