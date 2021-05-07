В башне Гольшанского замка открыли музей
В Гольшанах открыли музейную экспозицию в северной башне замка. Подготовка к этому событию началась еще в 2011 году, сообщает «Ашмянскі веснік».
Северную башню Гольшанского замка
Музейная экспозиция отсылает к легендам Ошмянского края и к роману «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича. Реставрационные работы велись с 2015 года, а потратили на них более трех миллионов рублей.
22 мая у стен замка пройдет ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».