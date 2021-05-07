В башне Гольшанского замка открыли музей

/ Общество
Просмотров: 19

В Гольшанах открыли музейную экспозицию в северной башне замка. Подготовка к этому событию началась еще в 2011 году, сообщает «Ашмянскі веснік».

Северную башню Гольшанского замка реконструировали, а призамковую территорию облагородили: на ней появилась стоянка для авто, освещение и визит-центр. Сам замок получил новые лестницы и обзорные площадки. Внутри башни появился музей.

Музейная экспозиция отсылает к легендам Ошмянского края и к роману «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича. Реставрационные работы велись с 2015 года, а потратили на них более трех миллионов рублей.

22 мая у стен замка пройдет ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Гольшанский замок музей ВКЛ история Беларуси Город: Гольшаны

Другие материалы на эту тему:

«Здесь народ такой». Беларусь из 90-х удивительно похожа на Беларусь сегодняшнюю

«Здесь народ такой». Беларусь из 90-х удивительно похожа на Беларусь сегодняшнюю

Игорь Марзалюк: белорусская нация есть и будет до пришествия Христа

Игорь Марзалюк: белорусская нация есть и будет до пришествия Христа

Наш Калиновский. Почему белорусским властям так трудно переосмысливать историю?

Наш Калиновский. Почему белорусским властям так трудно переосмысливать историю?

Апофеоз насилия. Почему президенту Лукашенко так мил большевизм?

Апофеоз насилия. Почему президенту Лукашенко так мил большевизм?