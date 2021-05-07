Пятерых хоккеистов «Витебска» наказали за «договорняки»

/ Спорт
Просмотров: 18

Согласно данным СК, некоторые хоккеисты «Витебска» совершили противоправные действия по оказанию влияния на результат спортивных соревнований с участием своего клуба. Дисциплинарным комитетом ФХБ было вынесено решение о наложении на них соответствующих взысканий.

Фото hockey.by

Установлено, что в ходе сезонов 2018/2019 и 2019/2020 Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу «Витебск», но и профессиональному хоккею, передает hockey.by.

Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на три года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22 октября 2020 года.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: договорные матчи ХК Витебск Персона: Роман Стрельников Виталий Сапего Александр Полицинский Кирилл Сачивко Антон Медведев Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

В белорусском футболе выявлены новые договорные матчи

В белорусском футболе выявлены новые договорные матчи

«Пацаны слишком много забивали». Как в Беларуси организовывали договорные матчи

«Пацаны слишком много забивали». Как в Беларуси организовывали договорные матчи