Пятерых хоккеистов «Витебска» наказали за «договорняки»

Согласно данным СК, некоторые хоккеисты «Витебска» совершили противоправные действия по оказанию влияния на результат спортивных соревнований с участием своего клуба. Дисциплинарным комитетом ФХБ было вынесено решение о наложении на них соответствующих взысканий.

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Установлено, что в ходе сезонов 2018/2019 и 2019/2020 Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу «Витебск», но и профессиональному хоккею, передает hockey.by .

Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на три года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22 октября 2020 года.