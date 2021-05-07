Гродненского журналиста Андрея Фролова арестовали на 15 суток и оштрафовали на 870 рублей

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Гродненский журналист-фрилансер Андрей Фролов арестован на 15 суток и оштрафован на 30 базовых величин (870 рублей). Такое решение принято 7 мая на заседании суда Лидского района (Гродненская область), сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Андрей Фролов в 2011 году во время суда над Анджеем Почобутом. Фото: svaboda.org

Фролова признали виновным по ст. 23.5 (нарушение законодательства о средствах массовой информации) и ст. 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях.

После суда журналиста увезли в лидский изолятор временного содержания (ИВС).

Фролова задержали вечером 4 мая в Березовке (Лидский район). На следующий день его родным сообщили, что он в ИВС, задержан на 72 часа.

У жены Фролова отказались принять для него передачу, пояснив, что «для политических передачи не принимаются».

Андрей Фролов сотрудничает с различными медиа, включая польский телеканал TVP Polonia.
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Тэги: Окрестина задержания журналистов БАЖ Персона: Андрей Фролов Город: Гродно

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