Минздрав исключил из коронавирусного списка Албанию, Британию, Мальту и Финляндию

Минздрав Беларуси обновил перечень стран, после возвращения из которых необходимо находиться в самоизоляции из-за COVID-19 в течение 10 дней.

Как сообщила пресс-служба министерства, 9 мая из перечня исключаются Албания, Великобритания, Мальта и Финляндия. В перечень вносятся ранее исключенные оттуда Монголия и Шри-Ланка, передает БелаПАН .

Таким образом, в белорусском списке эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 государств 141 страна, среди которых соседние Латвия, Литва, Польша и Украина. России в перечне нет. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Минздрава.

По данным онлайн-сервиса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 156 млн. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в США (32,6 млн), Индии (21,5 млн), Бразилии (15 млн), Франции (5,8 млн) и Турции (около 5 млн). Умерло более 3,25 млн человек.

В Беларуси, по информации Минздрава, общее количество подтвержденных случаев коронавируса 7 мая достигло 366 305 (+1.354 за последние сутки). Скончалось 2612 пациентов с коронавирусом (+10).