Гродненского журналиста Дениса Ивашина перевели из карцера в камеру в тюрьме № 1 в Гродно. Как сообщила БелаПАН его мать Людмила Ивашина, такой вывод можно сделать исходя из того, что 7 мая у нее приняли передачу для сына.

«Передачу в окошке приняли. Значит, его вернули в камеру. На сегодня это все, что известно. Скорее всего, адвокат посетит его после длинных выходных, и мы сможем узнать, как он себя чувствует после карцера», — сказала Ивашина.

Как сообщалось, адвокат 3 мая посетила журналиста в карцере. Она сообщила матери, что в камере очень холодно. Освободить его из карцера должны были в 17 часов 6 мая после семи дней пребывания. «Наказали его по каким-то бытовым причинам. Что за причины, непонятно. Я считаю, что это пытки и на это надо реагировать», — заявила ранее Ивашина.

На вопрос о самочувствии сына она сообщила: «Настроение нормальное, он адекватно воспринимает все, понимает ситуацию. Но, к сожалению, ситуацию на данный момент изменить невозможно». По словам Людмилы Ивашиной, тяжело представить, что происходит в стране, переживать это сложно.

Она подчеркнула, что с ее сыном никаких следственных действий не ведется.

Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.

В отношении журналиста избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

19 марта Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.

Правозащитники признали Ивашина политзаключенным.