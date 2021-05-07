Макей заявил о готовности ответных мер на западные санкции

Белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции, заявил 7 мая узкому кругу журналистов в Минске министр иностранных дел Владимир Макей. Стенограмму ответов на вопросы предоставила пресс-служба МИД.

«Понятно, что для нас санкционная тематика сейчас самая актуальная в силу того, что ее сейчас активно продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах, — сказал Макей. — Меня поражает при этом цинизм и ненависть по отношению к своему народу. Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с "режимом" и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что требования об этих санкциях исходят от самих работников тех или иных предприятий», передает БелаПАН .

«То, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования, — для нас эта логика абсолютно непонятна. Вернее, понятна в силу тех или иных обстоятельств. Естественно, такие вещи не могут и не будут оставаться без ответа», — добавил Макей.

Он напомнил, что Александр Лукашенко поручал подготовить ответные меры «на случай введения каких-то очередных санкций против белорусского народа».

«Подобные меры обсуждались и ранее. Они подготовлены. Они будут абсолютно ассиметричными и адекватными той ситуации, которая складывается. Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов из европейских и западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны. Мы подождем дальнейшего развития ситуации, посмотрим, к каким решениям придут наши партнеры на Западе», — сказал Макей.

Поясняя, какие ответные меры может принять Беларусь, Макей отметил: «Это будут и симметричные и ассиметричные санкции. Они подразумевают и возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие сейчас стенают, что руководство Беларуси, принимая сейчас решение об ответных мерах, якобы делает себе выстрел в ногу. Так вот, никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-нибудь еще. Мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны, на благосостояние народа».