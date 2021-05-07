В Беларуси зарегистрировано 1354 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1354 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1311 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

6 мая было зарегистрировано 1219 заболевших, днем ранее — 1138. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 366 305, умерло 2612 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 356 842.

За минувшие сутки было выполнено 18 927 тестов на коронавирус (днем ранее 18 740). С начала эпидемии сделано 5 958 089 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси первый компонент вакцины от коронавируса получили более 299 тысяч человек, более 150 тысяч прошли полный курс вакцинации.