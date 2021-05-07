Лукашенко: мы получили свою вакцину от COVID-19

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, заявил Александр Лукашенко в беседе с журналистами после вручения государственных наград представителям различных сфер деятельности 7 мая во Дворце Независимости.

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«В пробирке мы вчера получили свою вакцину. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, «были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно». «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», — сказал он.

Лукашенко обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — добавил он.

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